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Balıkesir'de 43 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.

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Balıkesirde 43 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak Ada açıklarında şişme botla Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyrukluları fark etti.

Ekiplerce, durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Gine, Kongo ve Suriye uyruklu 43 kişi yakalandı.

Batmak üzere olan şişme bottan kurtarılan yabancı uyruklular, Cunda Adası'na getirilerek onlara insani yardım yapıldı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği öğrenildi.

 AA

Etiketler: balıkesir, ayvalık, midilli adası, Yunanistan
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