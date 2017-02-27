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Balıkesir'de 10 kişi FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Balıkesirde 10 kişi FETÖden tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bandırma Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan, 15 Temmuz'dan sonra kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) yönetim kurulu üyesi olan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"FETÖ/PYD üyesi olmak, örgüte finans ve eleman kazandırmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan firari sanıklar B.T. ile A.K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: balıkesir, fetö, FETÖ operasyonu, Bandırma, PDY
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