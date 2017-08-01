Balıkesir yediemin deposunda yangın

Balıkesir'de, bir yediemin deposunda çıkan yangında çok sayıda araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı mevkisindeki Balıkesir Yediemin Deposu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek depodaki icralık ve hurdalık araçlara sıçrayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının olduğu bölgede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

İtfaiyenin 11 arazöz ve 40 personelle müdahalede bulunduğu yangın, sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 25 otomobil, 4 otobüs, 3 kamyon ve 1 tır kullanılamaz hale geldi.