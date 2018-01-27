  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir ve Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir ve Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir ve Eskişehir'deki FETÖ'ye yönelik operasyonda, biri emekli astsubay, 2 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesir ve Eskişehirde FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında bir emekli astsubay gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan emekli astsubay A.Ü. Burhaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli A.Ü'nün işlemlerinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan B.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de belirlenen adreste yakalandı.

Zanlının, işlemlerinin ardından Bursa'ya götürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, eskişehir, balıkesir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER