Balıkesir ve Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan emekli astsubay A.Ü. Burhaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli A.Ü'nün işlemlerinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan B.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de belirlenen adreste yakalandı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Bursa'ya götürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA