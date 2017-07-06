Balıkesir merkezli PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, 18 Nisan'da örgütten kaçarak Habur sınır kapısından ülkeye giriş yapan örgüt üyesi bir şüphelinin ifade ve teşhis işlemlerini incelemeye aldı.

Ekipler, elde ettikleri bulgular doğrultusunda, 2014-2015'te Bandırma Sağlık Yüksek Okulunda öğrenci oldukları dönemde, PKK/KCK terör örgütü Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı (YDGH) tarafından kurulan ve üniversite öğrenci derneklerini tek çatı altında toplayan Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) içerisinde faaliyet gösteren, örgütsel toplantı ve eylemleri organize eden ve katılan, çoğunluğu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencisi ve mezunu 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Adıyaman, Antalya, Mardin, Van ve Edirne'de düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.