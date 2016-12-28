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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sözde sivil toplum kuruluşları ve dernekler çatısı altında faaliyet göstererek terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi yakalandı, 16 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: fetö, PDY, operasyon, gözaltı, şüpheli, balıkesir, İstanbul, ankara, izmir, savcılık
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