Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 23 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir, Ankara, Manisa, Malatya ve İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaparken ihraç edilen 34 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tamamı FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen şüphelilerden 32'sini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararı ile olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Firari 2 zanlı aranıyor.