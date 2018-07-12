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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 3 askere gözaltı

3 ilde yürütülen Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 asker gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 3 askere gözaltı

3 ilde Balıkesir merkezli FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması operasyonunda örgütün ilçe gizli yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 3 asker gözaltına alındı. 

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün ilçe gizli yapılanmasında yer aldıkları, 2011-2015 yıllarında TSK'ya sızdırılması için yetiştirildikleri, FETÖ tarafından askeri okulların sınavlarına sokuldukları ve ardından TSK personeli oldukları belirlenen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, İzmir Yeni Foça Jandarma Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde kursiyer olan Ş.T, Muş Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş A.F.M. ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda çalışan Piyade Astsubay R.Ç, Balıkesir, İzmir ve Muğla'daki adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlılar işlemlerinin ardından Gönen'e götürülecek. 

Kaynak: AA

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