Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 22 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 13 ilde ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli oldukları ve ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları belirlendi.

Şüphelilerden birinin daha önceden açığa alındığı diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber