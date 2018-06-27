  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.65
    EURO 5.418
  • BIST 94830.8
    ALTIN 188.117
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

13 ilde yürütülen Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli hakkında gözaltı kararı verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 22 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Şüphelilerin yakalanması için 13 ilde ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli oldukları ve ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları belirlendi. 

Şüphelilerden birinin daha önceden açığa alındığı diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi. 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER