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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

13 ilde ve KKTC'de Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

13 ilde ve KKTC'de Balıkesir merkezli FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt sorumlusu tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli asker gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de 27 Haziran'da başlatılan operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, şırnak, Mersin, Konya, Kocaeli, KKTC, izmir, İstanbul, Gaziantep, fetö, Edirne, çanakkale, balıkesir, ankara, afyonkarahisar
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