Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

3 ilde FETÖ'ye yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 5'i muvazzaf 9 astsubay ile bir "mahrem asker imamı" gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları değerlendirilen 9 astsubay ile 2 "mahrem asker imamı" hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Malatya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i ihraç edilmiş, 3'ü açığa alınmış 5'i muvazzaf, toplam 9 astsubay ile bir "mahrem asker imamı" yakalandı.

Firari durumdaki bir "mahrem asker imamı"nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA