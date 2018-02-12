  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.809
    EURO 4.676
  • BIST 115289.36
    ALTIN 161.658
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir'de Ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 5'i muvazzaf 9 astsubay ile bir "mahrem asker imamı" yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

3 ilde FETÖ'ye yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddia edilen 5'i muvazzaf 9 astsubay ile bir "mahrem asker imamı" gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları değerlendirilen 9 astsubay ile 2 "mahrem asker imamı" hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Malatya ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i ihraç edilmiş, 3'ü açığa alınmış 5'i muvazzaf, toplam 9 astsubay ile bir "mahrem asker imamı" yakalandı.

Firari durumdaki bir "mahrem asker imamı"nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö, balıkesir, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER