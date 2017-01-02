  • 03 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

º
  • DOLAR 3.548
    EURO 3.714
  • BIST 77754.46
    ALTIN 131.091
Buradasınız : » » Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Balıkesir merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında aranan diğer 16 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy operasyonları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER