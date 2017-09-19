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Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 31 kişi hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Trabzon, Ankara, Samsun, Rize, Kırşehir, Ordu, İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri, Çankırı, Malatya ve Bursa'da birçok adrese yaptıkları operasyonda 21 kişiyi yakaladı.

Aranan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 7 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerden 11'inin kendi adına düzenlenmiş GSM hatlarını kullandıkları, diğerlerinin ise farklı kişilere ait hatlar üzerinden ByLock kullandıkları öğrenildi.

Etiketler: balıkesir, fetö, PDY
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