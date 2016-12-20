Balıkesir açıklarında tekne battı: 5 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında Afganistan uyrukluları taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kurtarıldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yaptığı açıklamada, Maden Adası açıklarında yabancı uyrukluları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini söyledi.

Kurtarılan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenenlerin ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu dile getiren Nazlı, "Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi, 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 3 yaşında bir çocuk bulunuyor. Durumu ağır ve şu anda Ayvalık Devlet Hastanesinde yoğun bakımda. Maden Adası'nda bir kişi tespit edildi. Organizatör olduğu düşünülen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor." dedi.

Nazlı, ölen ve kurtarılanlar arasında yer alan 7 kişinin, daha önce kaçak geçiş girişimi sırasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandığı ve geri gönderildiğine dikkati çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise sahil güvenlik helikopterince saat 06.10 sıralarında Maden Adası açıklarında kazazedelerin olduğunun tespit edilmesi üzerine 3 botun görevlendirildiği belirtildi.

Bölgeye intikal eden botlar tarafından kaçaklara ait olduğu değerlendirilen yarı batık vaziyette fiber tekne tespit edilmesiyle denizden biri çocuk 8 kişinin kurtarıldığı, 5 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, bir kişinin de Maden Adası'nda bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. AA