Balıkçıların yüzü palamutla güldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, limana bol palamutla dönmenin sevincini yaşıyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da sabah erken saatlerde denize açılan balıkçılar, palamut bereketiyle karşılaştı.

Denizin dalgalı olması nedeniyle çapara avcılığı yapan balıkçıların yüzü, palamudun bol olması sayesinde gülüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, sezona iyi bir avcılıkla başlamadıklarını söyledi.

Hava şartları ve diğer nedenlerle balıkçıların bir türlü gülmeyen yüzünün bu sabah palamut bereketiyle güldüğünü belirten Karakaş, "1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla yok denecek kadar az avlanan balık, hem avcılarımızın hem de vatandaşların yüzünü güldürmemiştir ancak sıcak havanın etkisini kaybetmesi, fırtına, rüzgarın etkisiyle bu sabah itibarıyla palamut bereketi yaşanmaya başladı. Tüm balıkçılarımız palamut avlanmak için birbirleriyle yaraşır hale geldi. Balıkçılarımızın güzleri palamutla güldü." diye konuştu.

Palamudun bol olmasının fiyatlara da yansıyacağını aktaran Karakaş, şunları söyledi:

"Fiyatlarda da bir düşüş olacaktır ancak şu anda deniz biraz dalgalı olduğu için sadece çapara ile tutulmakta. Çapara ile tutulduğu için fiyatlarda aşırı bir düşüş olmaz ancak denizin düzelmesi halinde av atıldığı zaman bol miktarda palamut avlanacaktır. O zaman fiyatlarda önemli bir düşüş olacağını tahmin ediyorum."

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirten Yasin Biriktir de 1 Eylül'de açılan balık sezonundan bu zamana kadar verim alamadıklarını, bu zamana kadar hüsrana uğradıklarını ama bugünün güzel balık getirdiğini söyledi.