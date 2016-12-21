Balıkçıların yeni yıl umudu "hamsi ve istavrit"

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini, ancak palamut ve çinekop akımının bitmesiyle yoğunluğun da azaldığını söyledi.

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Palamut ve çinekop akımının sona erdiği kış döneminde hamsi ve istavrit avcılığının önem kazandığını ifade eden Özkaya, "Palamut ve çinekop akımı bittiği için şu anda balıkçılar yoğunluğun ardından biraz mola verdi. Kar yağışlarının etkili olmasıyla birlikte hamsi ve istavrit için denize açılacağız. İnşallah yeni yılda da balık bolluğu devam eder." dedi.

İstavrit balığının bu yıl az olduğuna değinen Ramazan Özkaya, şöyle konuştu:

"Her ne kadar palamut ve çinekop bu yıl balıkçıyı sevindirse de istavritin azlığı bizi üzdü. Sezon başından bu yana ağlara takılan istavrit beklentiyi karşılamadı. Hamsi de biraz az görünüyor ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Kar yağışının ardından hamsi de bereketli olur diye umut ediyoruz."

Özkaya, bazı balıkçıların istavritin küçüğü olan ve "kıraça" diye adlandırılan balıkları avladığını, bunun denizlerdeki istavrit stoğuna büyük zarar verdiğini vurguladı.

"Gündüz tadilat, gece avcılık"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet ise bereketli yoğun bir sezonun ardından bir süre dinlendiklerini söyledi.

Gündüzleri ağlara balık takılmadığı için geceleri avlandıklarını ifade eden Şeremet, "Akım sezonu bittiği için yoğunluğumuz da azaldı. Gündüzleri balıkçı barınağında ağlarımızı onarıyoruz, tadilat işlerimizi yapıyoruz. Geceleri de Marmara Denizi'ne açılarak ağ atıyoruz. Az da olsa istavrit ve çinekop oluyor. Bunlarla limana geri dönüyoruz"

Palamut ve çinekop bolluğu ile yüzlerinin güldüğünü, yeni yılda da hamsi ve istavritin bol olmasını temenni ettiklerini belirten İdris Şeremet, şunları kaydetti:

"Sezonun açılışı ile kış dönemi avlanması farklı oluyor. Şu anda ince bir hamsi var denizde, onun da büyümesini bekliyoruz. Kar yağacak, daha yeni balıklar olur. Denizin dibindeki kuyularda iri hamsiler olur. Onlardan faydalanacağız inşallah. İstavrit denizin kuru fasulyesi. Balıkçı her gün az da olsa istavrit tuttuğu zaman damlaya damlaya göl olur misali ekmeğimizi çıkartıyoruz. İnşallah yeni yılda da sezon bereketli devam eder." AA