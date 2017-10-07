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Balıkçıların palamut yolculuğu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bölgede bolca görülen palamut balığı için akşam saatlerinde denize açılıyor.

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Balıkçıların palamut yolculuğu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bölgede bolca görülen palamut balığı için akşam saatlerinde denize açılıyor.

Bölgede geçen hafta yaşanan fırtınanın ardından denizde palamut bereketi yaşanmaya başladı.

Özellikle akşam saatlerinde kıyı şeridine yaklaşan palamut balığı için denize açılan balıkçılar, ağlarını doldurarak limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bölgede son dönemde denize açılan balıkçıların yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Balıkçılığın çok meşakkatli bir meslek olduğunu ifade eden Karakaş, "Bu dönemde palamut denizde bolca görülüyor. Balıkçılık hava şartları ile direkt bağlantılıdır ve havalar güzel gittiğinde balık da bol oluyor. Yaşanan balık bereketi fiyatlara da yansıyor. Vatandaşlarımıza bu dönemden yararlanmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Etiketler: Batı Karadeniz, palamut
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