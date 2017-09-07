  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Balıkçıların palamut umudu tükeniyor

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından açıldıkları denizden umduklarını bulamadan limana döndü.

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Balıkçıların palamut umudu tükeniyor

Karadenizli balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun geride kalan bir haftalık bölümünde özellikle palamuttan umduğunu bulamadı.

Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Talat Baş yaptığı açıklamada, son yılların en verimsiz sezon başlangıçlarından birini yaptıklarını söyledi.

Sezon öncesi palamudun bol olup olmayacağıyla ilgili tereddütleri olduğunu vurgulayan Baş, "Çünkü geçtiğimiz sezon bol miktarda avlanmıştı. Bu sene 'yine aynı verimi olur mu ?' diye endişelerimiz vardı." dedi.

Baş, sezonun geride kalan bir haftalık bölümünde palamut avcılığının yok denecek düzeyde olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Sezon başlangıcından bu yana maalesef kasalarımız dolmadı. Özellikle palamut avcılığında geçen yılın aynı dönemlerine oranla büyük düşüş var. Açıkçası palamutla ilgili umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor. İçinde bulunduğumuz ayın ortasına kadar olan bölümde yine palamut avcılığı böyle devam ederse bu tablo bize şunu gösterir, palamut avcılığı geçen yılın çok altında kalacak. Şu anki durum bize onu gösteriyor."

"Hamsiye umut bağlayacağız"

Palamudun az olduğu yıllarda hamsinin bol olduğunu gördüklerine işaret eden Baş, palamut avcılığı beklentilerini karşılamazsa umutlarını hamsiye bağlayacaklarını vurguladı.

Baş, palamutta bir önceki yıla oranla neden azalma yaşandığının bilimsel açıdan ele alınması gerektiğini belirterek, "Bizim balıkçılar olarak tabii ki bazı öngörülerimiz var. Mesela deniz suyunun soğuk olması yeterli derece yavrulama yapmalarına imkan vermemiş olabilir. Bunun gibi birkaç neden daha sayabiliriz ama bilimsel olarak da ortaya konması gerekir." ifadesini kullandı.

Etiketler: palamut, balık avı, karadeniz
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