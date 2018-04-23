Balıkçılara yelkovan kuşu uyarısı

Yelkovanlar, balık; özellikle hamsi, sardalya ve uskumrugiller familyası üyeleriyle ve eklem bacaklı kabuklularla besleniyor. Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, küresel ölçekte Hassas (VU) olarak sınıflandırılıyor. Nerede üredikleri hakkında ise kesin bir bilgi yok.

2 günde yüzlercesi hayatını kaybetti

Balıkla beslenen yelkovan kuşları, nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden sadece biri. Mekanları şu aralar İstanbul Boğazı. Ancak nesillerinin tükenmesi dışında onları bir tehlike daha bekliyor. Balık tutmak için oltalarını atan balıkçıların ağlarına takılarak hayatlarını kaybediyorlar.

İki gündür devam eden bu olay, yelkovan kuşlarının yaşamını ciddi biçimde tehdit ediyor. Çünkü iki günde yüzlercesi oltalara takılarak can verdi. Konunun çözümü için birçok kuş gözlemcisi İstanbul Boğazı'na geldi.

Çözüm için balıkçıların, en azından bir süre de olsa balık avına ara vermesi gerekiyor.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç yazılı bir açıklamayla, balıkçıları yelkovan kuşları konusunda uyardı.

"Boğaz'da balık avlayan balıkçılar, yaşanan büyük katliama rağmen balık avına ara vermiyor. Konunun engellenmesi için resmi kurumlardan ise henüz hiçbir yasaklama gelmedi ve önlem alınmadı. Yelkovan kuşlarının nesli küresel ölçekte tehlike altında. Son iki gün içinde yaşanan yelkovan katliamı milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Gözlemciler on dakikada 15'ten çok kuşun zaman zaman oltalara takıldığını bildiriyor. Karar vericilerin bu katliamın bir an önce önüne geçmesini talep ediyoruz. İstanbul yelkovanlara mezar olmasın."

Yelkovanların küresel nüfusu 15 bin 337 ile 30 bin 519 çift arasında. Üreme zamanları ekim sonu, kasım başında kayalık kıyılara ve açık deniz adacıklara dönüyorlar. Diğer dönemlerde ise konuşlandıkları bölge, Karadeniz ve Akdeniz.

Çevre Bilimci ve yazar Nükhet Barlas da yelkovan kuşları için acil eylem planı yapılması gerektiğini söyledi.

"Ağlara takılıyorlar, oltalara takılıyorlar. Elimizden geldiği kadar kurtarmak için yardım etmeye çalıştık. Bu kuşlar koruma altındaki türler. Akdeniz Bölgesi'nde olan bir yelkovan türü bu. Akdeniz ile Karadeniz arasında hızla gidip geliyor. 2014 yılında 90 bin tane sayılmış. Buradaki bir zarar bütün küresel nüfusu etkileyebiliyor. Milli Parklar, Orman Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi Zabıtası koştu sağ olsunlar ama hafta son ve tatile denk geldiği için balık tutmayı yasaklayamadılar. Umarım acil eylem planları olur bu tür durumlar için."

Kaynak: AA, DHA