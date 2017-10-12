Balıkçılar umutlarını istavrit ve lüfere bağladı

Hamsi ve palamuttan umduklarını bulamayan Tekirdağ'da balıkçılar, Marmara Denizi'nde bolca görülen istavrit avlamak için akşam saatlerinde denize çıkıyor.

Sezona palamut umuduyla başlayan balıkçılar istedikleri verimi alamayınca umutlarını istavrit ve lüfere bağladı.

Gün içinde ağlarını onaran balıkçılar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte denize ağ atmak için limandan ayrılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla birlikte Marmara'da balık avcılığında bolluk yaşandığını söyledi.

Balık ne zaman kendini gösterirse balıkçıların o zaman denize çıkmaya başladığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılığın saati belli olmuyor. Deniz ne zaman ne gösterirse ona göre balıkçılar hareket ediyor. Marmara'da havaların soğuması balıkçıları sevindirdi. Hem lüfer kendini göstermeye başladı hem de ağlara takılan balık çeşidi arttı. Balıkçılarımız da lüfer umudu ile denize açılıyor." dedi.

"Ekmeğimizi istavritten çıkarıyoruz"

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremet, istavrit olmazsa balıkçıların halinin perişan olacağını belirtti.

Deniz ne verirse ona şükrederek denizden döndüklerini dile getiren Şeremet, "Denizlerimizde, Allah eksik etmesin her zaman istavrit var. Bu sene istediğimiz gibi palamut olmadı. Lüferden umutluyduk o da daha kendini göstermedi. Şimdi denizde bol miktarda istavrit var biz de istavrite ağ atmak için limandan ayrılıyoruz." diye konuştu.

Şeremet, balıkçıların ekmeğini istavritten çıkardığını sözlerine ekledi.