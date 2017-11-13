Balıkçılar havaların soğumasını bekliyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından biri olan Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar, az sayıda avladıkları hamsi, istavrit, barbun ve çinekop ile limana dönüyor.

Balıkçılar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle deniz diplerinde olan balıkların, havaların soğumasıyla yüzeye çıkmasını bekliyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada Karadeniz'de iyi seviyede hamsi avlandığını söyledi.

Hamsinin yanı sıra, istavrit, barbun ve çinekop da avlandığını kaydeden Karakaş, "Bu dönemde en güzel hamsi ve istavrit geliyor. Ama sürekli avcılık yok, havalar sıcak gittiği için balıkta dağılma var. Bu da tezgahtaki balık fiyatlarının yüksek olmasına neden oluyor. Havalar soğudukça balık daha çok av verir, o zaman da fiyatlar aşağıya düşüyor. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatların da düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Karakaş, balıkçıların Karadeniz'in soğumasını beklediklerini belirterek, "Havaların ve denizin soğuması lazım. Bununla birlikte balık toplanacak, avcılık artacak. Ay sonuna kadar havaların ve Karadeniz'in soğumasını bekliyoruz. Ay sonundan itibaren balıkçıların da yüzü gülecektir, fiyatlar azalınca vatandaşlarımız da istediği balığı yiyecektir." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsinin kilosu 10, istavrit 13, barbun 20 ile 40, çinokop 30, zargana 20, mezgit 15, palamut ise tanesi 7-10 TL'den satılıyor.

Kaynak: AA