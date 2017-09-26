Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, Marmara'da sürdürdükleri balık avında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olmasından dolayı istedikleri verimi alamadı.

Marmara'da istavrit ve uskumru ile sezona başlayan balıkçılar, havaların soğuması ile avlanan balık miktarının artmasını ümit ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, hava sıcaklıklarının ve deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla yüksek seyretmesi nedeniyle balıkların daha soğuk olduğu için derin sularda bulunduğunu söyledi.

Havanın sıcak olması ve beraberinde deniz suyunun sıcaklığının da artmasının balığın yukarı çıkmasına engel olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Geçmiş yıllara göre eylül sıcak geçiyor. Bu nedenle balıkçıklar denizden isteği miktarda balıkla dönemiyor. İnşallah ilerleyen günlerde havaların soğumasıyla balık miktarının artacağını düşünüyoruz. Havaların soğuması balıkçıları sevindirecek." diye konuştu.

Tekirdağ'da 15 yıldır balıkçılık yapan "Karacılar" teknesinin kaptanı İdris Şeremet de bu yıl sezonun uskumru ve istavritle başladığını aktardı.

Havaların soğumaması nedeniyle denizlerde tam bolluğun olmadığını ifade eden Şeremet, "Bu yıl palamut olmadı. Denizlerin daha bereketli olması için balıkçılar havaların soğumasını bekliyor. Yağmurların yağması ile palamut balığı büyüyor. Deniz suyu soğudukça hem hamsi bereketli oluyor hem de diğer balıklar bereketli oluyor. Denizlerde bolluk artarsa vatandaşlarda ucuza balık yemiş olacak." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol ise balığın bu yıl bol olmaması nedeniyle fiyatlarda sürekli değişiklik olduğunu dile getirerek, "Bu sezon istavritle başladı. Şimdilerde istavrit orta seviyelerde var. Hamsi ve palamut olmadığı için fiyatları geçen yıla göre çok yüksek. Geçen yılki bolluk bu sene olmadı daha. Havaların soğuması ile değişikli olur diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.