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Balıkçı tezgahlarında sardalyaya yoğun ilgi

Edirne'de hamsi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş, balık tezgahlarında sardalyayı tercih ediyor.

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Balıkçı tezgahlarında sardalyaya yoğun ilgi

Edirne'de hamsi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş, balık tezgahlarında sardalyayı tercih ediyor.

Edirne'de tezgahlarda 40 liraya satılan hamsiye ilgi azalırken, vatandaş sardalyaya yöneldi. Hamsinin dörtte bir fiyatına satılan "Gelibolu hamsisi" sardalya, vatandaştan yoğun talep görüyor.

Gelibolu açıklarında balıkçılar tarafından bolca avlanan sardalya, Karadeniz hamsisinin yerini almış durumda.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, havaların sıcak gitmesinden dolayı Karadeniz hamsinin bol çıkmadığını onun yerine sardalya sattıklarını söyledi.

Sardalya bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy "Tezgahlarımızı Gelibolu hamsisi süslüyor. Fiyatı da çok uygun. Satışlar çok güzel. Vatandaşın ilgisi çok iyi. Bol bol tüketiyoruz. Karadeniz hamsi şu anda çok pahalı. Kilosu 40 lira. Bu fiyata kimse almıyor. Biz de bol bol Gelibolu hamsisi satıyoruz." dedi.

Balıkçı Feridun Bisteren de sardalye balığının Trakya'da Gelibolu hamsisi olarak adlandırıldığını ve vatandaşların severek tükettiğini dile getirdi.

Vatandaşların Gelibolu hamsisine ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Hamsi 3 haftadan beri yok. Biz de onun yerine sardalya balığı olan Gelibolu hamsisi satıyoruz. Kilosu 10 lira. Gayet ekonomik." diye konuştu. 

Etiketler: sardalya, hamsi, balık fiyatları
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