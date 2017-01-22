Balık sevenlere kötü haber

Bereketli geçen bir balık sezonunun ardından son günlerde çıktıkları balık avından umduklarını bulamayan balıkçılar bu durum karşısında üzüntü yaşıyor.

Balık azlığından ötürü tezgahlardaki balık fiyatları yüzde 100-200 artış gösterdi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi.

"Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz"

Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Tezgahlarda, bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor.