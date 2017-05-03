Bal peteği sandığından uyuşturucu çıktı

İstanbul'da, 5 kilo 220 gram eroin ile 640 gram esrar ele geçirilen operasyonlarda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından Başakşehir'de bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpekleri, yurt dışına gönderilecek bir kutuya tepki verdi.

İçinde bal peteği bulunan sandığın "zula" olarak tabir edilen bölmelerine saklanmış 17 pakette 5 kilo 220 gram eroin bulundu. Operasyonda, Y.A. (42) kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Fas'ın Kazablanka şehrinden Türkiye'ye gelen ve uyuşturucu taşıdığı öğrenilen Ş.B.D. (31) de Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Pendik'te gözaltına alındı.

Üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmayan şüphelinin, hastanede röntgeninin çekilmesi sonucu iç organlarında kapsüller bulunduğu belirlendi. Doğal yollarla çıkarılan 122 kapsülün içinde 640 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.