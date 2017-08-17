'Bakışları canlı kurbanlık alın'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, vatandaşların kurbanlık seçiminde hayvanın kayıtlı olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kurbanlığın bakışlarının canlı olmasına dikkat etmeli. Kurbanlık hayvanların kulağında küpesi olması lazım. Kurbanlıkların veteriner sağlık raporu olup olmadığına mutlaka bakılmalı." dedi.

Gözet yaptığı açıklamada, kurban keserken vatandaşların içinin her acıdan rahat olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların dini görevlerini yerine getirirken, kamu kurum ve kuruluşlarına da bazı sorumlulukların düştüğünü belirten Gözet, özellikle belediyelerin bu dönemde daha fazla gayret göstermesi gerektiğini ifade etti.

"Veteriner sağlık raporu olup olmadığına mutlaka bakılmalı"

Gözet, et fiyatlarının bu yıl geçen seneye oranla biraz yükseldiğini, buna bağlı olarak da hayvan fiyatlarının da arttığını dile getirerek, ''Geçtiğimiz yıl 1 milyon civarında büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş kesildi. Bu sene tahminim 900 bin ile 1 milyon arası büyükbaş, 2 milyona yakın küçükbaş hayvan kesilir.'' diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın her yıl kurban kesimi konusunda talimat yayınladığını aktaran Gözet, "Vatandaşlarımız kurbanlık seçiminde hayvanın kayıtlı olup olmadığına, kurbanlığın bakışlarının canlı olmasına dikkat etmeli. Hayvanın pasaportunun olması gerekiyor. Kurbanlık hayvanların kulağında küpesi olması lazım. Hayvanın tüyleri karışık olmamalı. Kurbanlıkların veteriner sağlık raporu olup olmadığına mutlaka bakılmalı. Özellikle raporun olup olmadığına baksınlar. Hayvanda şişkinlik de olmamalı.'' diye konuştu.

Gözet, kurban pazarlarında belediyelerin veteriner hekimlerin olduğunu, pazarlara giriş çıkışların kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

''Kurban kesimini profesyonel hizmet veren yerlerde yaptırın''

Vatandaşların, hayvan pazarlarındaki veteriner hekimlerden kafalarına takılan konularda yardım alabileceğini vurgulayan Gözet, ''Büyük kentlerde son zamanlarda kurbanlık kesimlerinde baya bir iyileşme var. Belediyeler kurban kesim yerleri ve diğer mezbahalar gibi yerlerde profesyonel kesimler yapıyor. Kurban genelgesiyle her yıl olduğu gibi açık alanlarda, parklarda kurban kesimi yasak. Kurbanı kestirirken profesyonel hizmet veren yerlerde kurbanlık kestirirse vatandaşlar, hem sağlık açısından hem de dini vecibeleri yerine getirmek açısından iyi olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

Gözet, vatandaşların kurbanlık hayvan aldıkları yerlere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.