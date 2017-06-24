  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Bakırköy'de dükkanda patlama

Bakırköy'de dükkanda patlama

İstanbul Bakırköy'de bir iş yerinde sabaha karşı patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı iş yeri, bina ve çevresinde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmadı.

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Bakırköyde dükkanda patlama

Bakırköy'ün Osmaniye Mahallesinde bir iş yerinden sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Mahalleli büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiler.

Patlamanın olduğu sırada yoldan geçen bir kişi elinden yaralandı. Yaralanan kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle iş yerlerinde ve park halinde bulunan otomobillerde büyük çaplı hasar meydana geldi.

İGDAŞ: Doğalgaz kaynaklı değil

İGDAŞ ekipleri patlamanın olduğu bölgede inceleme yaptı. İşyerinde doğalgaz tesisatı olmadığı belirlendi. 

Bölgede yapılan incelemede de doğalgaz kaçağına rastlanmadı.

Etiketler: İstanbul, doğalgaz patlama, bakırköy
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