  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Bakırköy'de balık restoranı yandı

Bakırköy'de, Florya sahilinde balık restoranı olarak faaliyet gösteren iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Bakırköyde balık restoranı yandı

Alınan bilgiye göre, Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde ahşaptan yapılmış balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Sefaköy, Kocasinan, Avcılar, Bakırköy ve Yeni Mahalle itfaiyeleri ile polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olay sonucu iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Etiketler: bakırköy, balık restoranı
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