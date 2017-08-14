  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.163
  • BIST 108874.52
    ALTIN 145.154
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Ankara'da güvenlik firmasına ait iki minibüsün kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında araçların bakımını yapan tamirhane sahibi ile firma sahibinin yakını tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakımını yaptığı araçları kundaklayıp görüntüsünü çekmiş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde güvenlik firmasına ait iki minibüsün kundaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında araçların bakımını yapan tamirhane sahibi ile firma sahibinin yakını tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehir yolu Bağlıca kavşağı yanındaki açık otoparkta güvenlik şirketine ait park halindeki iki minibüsün 4 Ağustos'ta kundaklanmasına ilişkin, Etimesgut Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince araştırma başlatıldı.

MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin otomobille olay yerine geldiğini, zanlılardan birinin minibüsleri kundakladığını ve çıkan yangını rahat şekilde izleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, zanlıların bindiği otomobilin plakasını akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasından belirledi.

"Kafam güzeldi, yaktım."
Otomobil sahibinin olay tarihinde aracının tamircide olduğunu söylemesi üzerine ekipler, söz konusu tamirhaneye 9 Ağustos'ta operasyon düzenledi. İş yeri sahibi İ.Y. ile onu otomobille olay yerine getirdiği tespit edilen M.K. gözaltına alındı.

Kundaklanan araçların bakım ve onarımını yaptığı belirlenen İ.Y'nin, "Kafam güzeldi, yaktım." itirafında bulunduğu öğrenildi.  

Etiketler: araç bakımı, kundaklama, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER