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Buradasınız : » » Bakanlıktan 'yerli arama motoru' açıklaması

Bakanlıktan 'yerli arama motoru' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, "Geliyoo" isimli arama motoru projesine maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmadığı bildirildi.

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Bakanlıktan yerli arama motoru açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında "10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu" başlığıyla haberler yayımlandığı ifade edildi.

Haberlerde, söz konusu arama motorunun bakanlık tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluştuğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, bugün Bakanımız Ahmet Arslan’a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişlerdir. 'Geliyoo' isimli arama motoru projesine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır. Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın bir televizyon kanalındaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklamasının, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Elbette ki ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir." 

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