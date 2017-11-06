  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Bakanlıktan uçan balonlar için yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, helyum yerine düşük maliyetli gazlarla doldurulduğu için alev alarak patlayabilen uçan balonlara yönelik düzenleme yapacak.

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Bakanlıktan uçan balonlar için yeni düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, son dönemde uçan balon kaynaklı patlama ve yaralanmaların sıkça gerçekleşmesi üzerine konunun taraflarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası, düğün-parti organizasyonu, gaz dağıtım ve laboratuvar firmalarının temsilcileri katıldı. 

Patlayan gazlara önlem

Yapılan değerlendirmeler sonucu, uçan balon kaynaklı alev alma, patlama ve yangın olaylarının, yanıcı olmayan helyum gazı yerine daha düşük maliyetli asetilen gibi patlayıcı gazların kullanılmasından kaynaklandığı belirledi. Toplantıda, bu gazlarla dolum yapılarak, çoğunlukla sokak satıcıları tarafından çocuklara satılan balonlara ilişkin basına yansıyan birçok kaza ve yaralanmaya dikkat çekildi. Belediye ve zabıta yetkilileriyle de riskli uçan balonların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik yapılabilecekler değerlendirildi.

Bakanlığın, katılımcıların önerilerini de dikkate alarak, balonların dolumunda helyum gazı kullanılmasının zorunlu olmasına yönelik düzenleme yapması konusunda fikir birliğine varıldı. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca konuya ilişkin mevzuat düzenlemesi hazırlanacak.

Bakanlık, sorunun çözümü için sertifika ve logo uygulamaları, kullanıcıların ve son satıcıların bilgilendirilmesi, kamu spotu hazırlanması, helyum takip sisteminin kullanılması, teknik analiz çalışmaları, zabıtayla iş birliği ve ceza uygulanması gibi konuları da gündemine aldı.

Raf denetimleri artırılıyor

Söz konusu ürünlere yönelik raf denetimlerine ağırlık veren Bakanlık yetkilileri, tüketicinin bilinçlenmesi için de uyarılarda bulundu. Yetkililerce, tüketicilerin merdiven altı dolum yapılan uçan balonların oluşturacağı tehlikelere maruz kalmamaları için güvenilir satış yerlerinden alışveriş yapması tavsiye edildi. Çocukların okul bahçesi, park gibi yerlerdeki seyyar satıcılardan balon almaması uyarısında bulunuldu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: uçan balon, helyum gazı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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