Bakanlıktan 'ölü büyükbaş' iddialarına yalanlama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, "yurtdışından Türkiye'ye ölü büyükbaş hayvan getirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Konu edilen hayvanların, acil kesim mevzuatı çerçevesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulundukları yerde kesimi yapılmıştır, bunlar asla ölü hayvanlar değildir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında, bir haber sitesinde "İşte Sofranıza Gelen Ölü Hayvanların Görüntüsü" başlığıyla kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir haber yayınlandığı belirtildi.

Haberde, yurtdışından Türkiye'ye ölü büyükbaş hayvanların getirildiği, bu hayvanların etlerinin vatandaşların sofrasına geldiği öne sürüldüğü ve söz konusu görüntülerden ilgili Bakanlığın da haberi olduğu ancak dosyanın üzerinin kapatıldığı iddialarında bulunulduğu ifade edilerek, "Her iki iddia da gerçeklerle bağdaşmamaktadır." görüşüne yer verildi.

Türkiye'de kesimhanelere ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, mevzuatta belirlenen asgari teknik ve hijyen şartlarını karşılamayan kesimhanelerin işletme onay belgelerinin tek tek iptal edildiği vurgulandı.

Bu çerçevede Bakanlığın sıkı denetimleri sonucu, faal 750 kesimhanenin 385'inin 1 Ocak 2017 itibarıyla kapatıldığı bildirilen açıklamada, bu kesimhanelerin 12'sinin Et ve Süt Kurumuna (ESK) ait olduğunu, ESK'nın ayrıca 24 kesimhanede de sözleşmeli kesim yaptırdığı kaydedildi.

İhbar üzerine operasyon yapıldı

Faaliyetlerini yürüten 365 kesimhane konusunda ise denetimlerin sıklıkla yapıldığı belirtilen açıklamada, geçen yılın ocak ayından bu yana et ve et ürünlerine ilişkin 65 bin 616 denetim yapıldığı, bin 640 işletmeye idari para cezası uygulandığı, 35 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu edilen hayvanlar, acil kesim mevzuatı çerçevesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulundukları yerde kesimi yapılmış hayvanlardır, asla ölü hayvanlar değildir. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi acil kesimi yapılan hayvanlar, son derece rahatsız edici usullerle ve hijyen kurallarına uyulmadan nakledilmiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Habere konu olan kesimhane, ESK'nın sözleşme kesim yaptırdığı bir kesimhanedir. 30 Ocak 2017 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığımız, Sayın Bakanımızın talimatıyla, kesimhanelerde kamu sağlığı açısından teftiş başlatmıştır. 9 Şubat 2017 tarihinde ise bahse konu kesimhaneden, acil kesimi yapılan hayvanların son derece rahatsız edici usullerle ve hijyen kurallarına uyulmadan nakledildiğine dair bir ihbar gelmiştir. İhbar üzerine Bakanlığımızın Teftiş Kurulu Başkanlığı derhal harekete geçmiştir. Teftiş Kurulu Başkanı, bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek iddianın takibini istemiştir."

İzmir Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Bakanlığın müfettişleri ve jandarma ekipleri ile kesimhaneye operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, soruşturma çerçevesinde İzmir İl Müdürlüğü tarafından 16 Şubat'ta kesimhanenin kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "17 Şubat'ta ise olayda ihmali düşünülen 11 ESK personeli Bakanlığımızca açığa alınmıştır.Soruşturma, adli ve idari açıdan, tüm yönleriyle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kesimhanelere yönelik teknik ve hijyen denetimleri aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimlerini tehdit edecek hiçbir olumsuzluğa müsamaha gösterilmemiştir; bundan böyle de gösterilmeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.