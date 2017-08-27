Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı

İçişleri Bakanlığı, bayramlarda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı beş bölgede mola yerlerindeki vatandaşları uyarmak için cep telefonlarına lokasyon bazlı kısa mesaj gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe çıkan vatandaşların kurallara uyması ve dikkatli olması için cep telefonlarına, özellikle kazaların yoğunlaştığı beş bölgedeki mola noktalarında lokasyon bazlı otomatik SMS yollandı.

Mesajda "Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz. Lütfen kurallara uyun. Hız yapmayın. Arka koltukta da kemerinizi takın. #FreneDeğilKuralaGüven. Hayırlı bayramlar." ifadelerine yer verildi.

Kısa mesajlarla vatandaşları bu noktalara birkaç yüz kilometre kala uyarmayı hedefleyen bakanlık, bu uygulamayı ilk kez gerçekleştiriyor.