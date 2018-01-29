Bakanlıktan kapsül deterjanlara "çocuk" önlemi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 27 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Amaç çocukların ilgisinin önüne geçmek

O yönetmeliğe göre, kapsül deterjanlar artık ambalajla satılmak zorunda olacak.

Tüfenkci, "Bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı yapılacak ve böylelikle olası kazaların ve zehirlenmelerin önüne geçilebilecek." dedi.

Yeni düzenleme ile insan sağlığı en üst düzeyde korunacak

Düzenleme, piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerinin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere hazırlandı.

AB mevzuatıyla birebir uyumlu hazırlanan yönetmelikle bürokrasi azaltılarak sanayiciye ve ihracatçıya kolaylaştırıcı hükümler getirildi. Bundan böyle Bakanlığa bildirim yerine, piyasa gözetimine ve denetimine ağırlık verilecek.

Fosfat kullanımına kısıtlama

Bakan Tüfenkci, bulaşık deterjanlarında fosfat kullanımının kısıtlandığını söyledi.

"Aerosol kap içinde bulunan temizlik ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin kullanımına limit getiriliyor. Benzen kullanımıyla ilgili de kısıtlama mevcut. Deterjan ambalajlarında tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacak."

Kaynak: AA