Bakanlıktan hava kirliliğine yönelik tedbir ve öneriler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hava kirliliğinin önlenmesinde vatandaşlara önemli görevler düştüğü belirtilerek, hava kirliliğiyle mücadele için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Isınmada daha kaliteli ve temiz yakıtların tercih edilmesi, yakılmasına izin verilmeyen maddelerin yakıt olarak kullanılmaması, ısınma için kullanılan yakıtlara uygun soba ve kalorifer kazanlarının seçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, her yıl düzenli olarak soba ve kalorifer kazanlarının bakımlarının yaptırılması, bunların bağlı olduğu bacaların temizletilmesi uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının valiliklerce belirlenen illere özgü sıcaklığın altına düşmediği sürece, sobaların ve kalorifer kazanlarının yakılmamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalorifer peteklerinde termostatik vana kullanılmalı, iç ortam sıcaklığı en fazla 21 derece olarak ayarlanmalı, yakma veriminin kontrolü açısından evlere mutlaka atık gaz sensörü takılmalı, ısının iç ortama daha iyi dağılmasını sağlamak için kalorifer peteklerinin önleri açık bırakılmalı, ısınan iç ortam havasının dışarı kaçmasını önlemek için pencere ve kapı sızdırmazlıkları sağlanmalıdır. Ayrıca daha az yakıt tüketimi sağlanması için binalara ısı yalıtımı yaptırılmalı, kalorifer kazanını yakan personelin ilgili eğitimleri almış olmasına dikkat edilmeli, valiliklerce belirlenen yakma saatleri dışında kazanların ateşlemesi yapılmamalı, kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına ve işletme talimatlarına uyulmasına özen gösterilmelidir."

Kaynak: AA