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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep oldu.

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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olduğu belirtilirken, "Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşanmaktadır." denildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesindeki ekiplerin, hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale ettiğinin kaydedildiği açıklamada, kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada da hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeteri kadar elektrik alınamadığı açıklandı.

Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Eyüp ilçelerinin etkilendiği kaydedilirken, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır." ifadeleri kullandı.

Aynı zamanda, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımını gerçekleştiren AYEDAŞ'tan da saat 15.15 itibarıyla ulusal şebeke sistemli elektrik kesintisi yaşandığı ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynakların seferber edildiği duyuruldu. AA

Etiketler: TEİAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintisi
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