Bakanlık'tan dijital oyunlara müdahale

Dijital oyunları, kişilik bozukluklarına, asosyalleşmeye, obezite, dikkat bozukluğu ve bir çok sağlık problemlerine yol açıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca "Dijital Oyunlar Çalıştayı ve Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyum raporunda Bakanlığın alacağı tedbirler ve ailelere verilen tavsiyeler yer alıyor.



‘’Dijital dünyanın dinamik yapısı sebebiyle mevcut yasal düzenlemeler bilişim suçlarını da kapsayacak şekilde güncellenmeli ya da bilişim suçları ile mücadele konusunda ayrı bir kanun getirilmeli"

"Ailelerin, çocukların oynadığı dijital oyunlar ve içerikleri hakkında bilgi edinebileceği, alanında uzman kişilerin ve diğer ailelerin de yer aldığı, filtreleme sisteminin bulunduğu ve ailelerin canlı olarak iletişim ve etkileşim kurabildiği bir 'Dijital Oyunlar Platformu' kurulmalıdır"

"Dijital oyunlar üzerinden ihmal ve istismarın bildirim ve müdahale mekanizmasının olduğu bir sistem kurulmalı.

"İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen ve internet ortamında yayınlanan içeriklerin engellenebilmesi hususunda ve online cinsel istismar konusunda istismarcılara yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır"

''Dijital oyunlara yönelik ihmal ve istismara karşı bildirim ve müdahale mekanizmasının kurulması ile istismarcılara yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması gerektiği bildirildi''.



Ailelere "oyun bağımlılığını" azaltma önerileri



Çalıştayın sonuç raporunda çocuklarda dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik aileler için çeşitli önerilere yer verildi.

Çocukların oyun başında geçirdikleri vaktin ailelerince mutlaka kontrol edilerek kısıtlanması gerektiği bildirildi.

Oyun seçimlerinin de ailelerce kontörlünde olması gerektiği söylendi.

Çocukların oyun oynama sürelerini ve ihtiyaçlarını azaltmak amacıyla ailelerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmesinin önemine işaret edilen raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Çocukların zaman ayırdığı ve enerjisini harcayabileceği faaliyetler çeşitli olmalıdır. Aileler çocukların farklı etkinliklere katılmasını ya da farklı sosyal ortamlara katılmasını destekleyebilir. Böylece çocukların oyun dışında zaman ayıracağı başka faaliyetler de olur.

Aileler, çocukları ile iletişim halinde ve onlardaki değişimi gözlemleyebilecek yakınlıkta olmalıdır. Böylece çocuklarda görülebilecek oyun bağımlılığı belirtilerini önceden tespit edebilir ve çocukları ile bu konuda konuşabilir, bu da yeterli olmazsa bir uzmandan yardım alabilirler."

Kaynak: AA