Bakanlıktan '3. havalimanında 400 işçi öldü' iddiasına yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatıyla ilgili yayınlanan, "Hafriyat kamyonu şoförü anlattı: 400 işçinin ölümü gizlendi" başlıklı haberi yalanladı.

27 emekçi yaşamını yitirdi

İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesinin yürüttüğü 3. havalimanı inşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015'ten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçi hayatını kaybetti.

Denetim ve teftişler aralıksız devam ediyor

İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlık iş müfettişlerince, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Bakanlık, ilgili teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, sağlık ve güvenlik planı, iç denetim mekanizması, eğitim faaliyetleri, iş-izin prosedürleri ve alt işveren-asıl işveren koordinasyonu başlıklı hususların incelendiği, belirlenen öncelikli konuların ele alınarak teftişlere devam edildiğini söyledi.

"Asılsız ve ispatsız iddialarla algı oluşturma gayretindeler"

Bakanlık açıklamasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 563 iş güvenliği uzmanı ile 293 sağlık personelinin sahada görev yaptığı anlatıldı:

"Mevzuat ve uygulamalar gereği söz konusu iddiaların, kamuoyundan saklanmasının mümkün olmadığı ortadadır. Çalışma hayatı gibi hassas bir alanda ve iş kazaları gibi insan hayatının söz konusu olduğu konularda, doğruluktan uzak iddialar ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasının basın etiğinden ve sorumluluk anlayışından uzak bir davranış olduğunu hatırlatırız. Bu mesnetsiz iddialar sebebiyle aynı zamanda söz konusu sahada çalışan 30 bini aşkın emekçimiz ve aileleri de töhmet altında bırakılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür haberlerin çalışma barışımıza faydadan çok zarar getirdiğini özellikle vurgulayarak, asılsız ve ispatsız iddialarla algı oluşturma gayretinde bulunanları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA