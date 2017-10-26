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Buradasınız : » » Bakanlık dolandırıcılığın önüne bu sistemle geçecek

Bakanlık dolandırıcılığın önüne bu sistemle geçecek

Dolandırıcılar kopyaladıkları bilgilerle habersiz kişiler adına şirket kurup onları borçlandırıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu olumsuz durumların önüne geçmek için önlem aldı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılığın önüne geçmek için harekete geçti. Şirket sorgulama sistemi kuruldu.

Sistemi kullanmak oldukça kolay. Önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden e- işlemler ve şirket sorgulama bölümüne tıklıyorsunuz buradan da nüfus cüzdanı seri numarası, cüzdan numarası, T.C. kimlik numarası ve ad soyad bilgilerini giriyorsunuz, getir düğmesine bastığınızda da sistem size bir şirket sahibi veya ortağı olup olmadığınızı söylüyor.

Sistem cep telefonu üzerinden de kullanılabiliyor. Uygulama ile herkes adlarına şirket kurulup kurulmadığını görebilecek, anında müdahale edebilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Şirket Sorgulama Sistemi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, e devlet
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