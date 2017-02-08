'Bakanlığın akılcı ilaç politikalarını destekliyoruz'

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımı politikalarını desteklediklerini belirterek, "Ancak tüm çabalara rağmen son 10 yılda ilaç tüketiminin artması, akılcı ilaç kullanma noktasındaki perspektifin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor." dedi.

Çolak, TEB Merkez Heyeti ile birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, 2015'teki gibi geçen yıl da kişi başı ilaç tüketiminin 25 kutu olduğunu söyledi.

İlaç tüketim sıralamalarında dikkati çeken değişiklik olmadığını bildiren Çolak, "Sıralamada mide-sindirim ilaçları, astım-KOAH, girip-nezle gibi soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan solunum sistemi ilaçları ve ağrı kesiciler yer almaktadır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığınca "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017" uygulamasının sürdürüldüğüne işaret eden Çolak, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımı politikalarını destekliyoruz. Ancak bakanlığın akılcı ilaç kullanımının teşviki yönündeki tüm çabalarına rağmen son 10 yılda ilaç tüketiminin artması, akılcı ilaç kullanma noktasındaki perspektifin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Akılcı ilaç kullanımının sadece tasarruf politikaları ve ilaç harcamalarının kısılmasına indirgenmesiyle sonuç alınamayacağı anlaşılmalıdır."

"Antibiyotik tüketiminde birinci sıradayız"

Antibiyotik kullanımının Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten Çolak, "Antibiyotikler, yüzde 10,7'den yüzde 10,2'ye gerileme görülse de kutu satışı bakımından bir önceki seneyle aynı olarak, beşinci sırada yer almaktadır. Bakanlığın eylem planına rağmen OECD ülkeleri arasında günlük kullanım miktarına göre, antibiyotik tüketiminde yüzde 41,1 ile birinci sıradayız. OECD ortalaması yüzde 20,5. Avrupa'da ise bize en yakın ülke yüzde 29,1 ile İtalya'dır." dedi.

Her üç reçetenin birinde antibiyotiklerin yer aldığına değinen Çolak, şunları kaydetti:

"Bu oranlar akılcı antibiyotik kullanımı ve akılcı reçeteleme konusunda hala büyük eksiklerimiz olduğunu göstermektedir. Öte yandan, akılcı olmayan antibiyotik kullanımının yarattığı antimikrobiyal direncin, 2016 G20 Bildirgesi'ne giren sağlıkla ilgili tek konu olduğunu, küresel ekonomik istikrar, büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve halk sağlığını tehdit eden unsur olarak tanımlandığını, önümüzdeki 40 yılda küresel GSYH'de toplam 120 trilyon dolar kayba neden olabileceği öngörüsünün yapıldığını belirtmek gerekir."

Kemoterapi ilaçları

Çolak, Temmuz 2015 itibarıyla hastaların tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının hastanelerden temininin zor hale geldiğini söyledi.

Kemoterapi ilaçlarına ilişkin çalışma yaptıklarını belirten Çolak, "Hastaneden verilen kemoterapi ilaçlarında jeneriği bulunmayan ilaçlara doğru bir kayma yaşandığını ve bu ilaçların fiyatlarının eczane fiyatlarının daha üstünde satıldığını gördük." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığının, yurt dışından ilaç temini için PTT ile imzaladığı protokolü eleştiren Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Eczacıları Birliği olarak tamamen toplumsal sorumluluk bilinci ve kamu yararı amacıyla 1996'dan beri Sağlık Bakanlığı, 2007'den bu yana SGK ile yaptığımız protokollerle yürüttüğümüz yurt dışından ilaç hizmeti, SGK tarafından tasarruf gerekçesiyle PTT ile yapılacak başka protokolle geri alınmak istenmektedir.

Türk Eczacıları Birliği bu hizmeti kar elde etme mantığıyla yürütmemektedir. SGK, sosyal devlet olmanın gereği olarak bu hizmeti kendisi yapmaktadır. 20 yıldır devam eden bu sistemi bozmak, tamamen ortadan kaldırmak, bunun yerine nasıl işleyeceği belli olmayan bürokratik bir sistem kurmak, 'hantal ve yürümüyor' diye kapatılan SGK eczanelerini yeniden ihdas etmeye çalışmak, anlaşılabilir bir tutum değildir. Vatandaşın ilaca erişimi konusunda büyük problemlerin yaşanacağı şimdiden öngörülebilir."