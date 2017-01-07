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Bakanların uçağına sis engeli

Kars'a giden Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ı taşıyan uçak Kars'taki yoğun sis nedeniyle Erzurum'a indi.

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Bakanların uçağına sis engeli
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'a giden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı taşıyan uçak Kars'taki yoğun sis nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı.
 
Etkinlik kapsamında Kars'ta düzenlenecek programlara katılmak üzere Ankara'dan hareket eden bakanlar Kılıç ile Arslan'ı taşıyan Ulaştırma Bakanlığına ait uçak, Kars'taki olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapamadı.
 
Yaklaşık 40 dakika Kars üzerinde iniş için tur atan uçak, görüş mesafesi düşük olması ve sisin etkisini kaybetmemesi nedeniyle Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.
 
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve çeşitli kurumların yetkililerince karşılanan bakanlar Kılıç ve Arslan, Erzurum Havalimanı'nda bir süre dinlendikten sonra kentteki bir lokantada yemek yemeye geçti.
 
Bakanlar Kılıç ile Arslan'ın Sarıkamış'taki programlara katılmak üzere Kars'a hareket edeceği belirtildi.
 
Harakani Havalimanı'ndaki uçuşların sis sebebiyle halen yapılamadığı öğrenildi.
 
Etiketler: uçak seferleri, Kars, Akif Çağatay Kılıç, ahmet arslan, Kar yağışı, hava durumu
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