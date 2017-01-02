Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.545
    Euro: 3.712
  • BIST: 77851.07
    Altın: 131.021

Kapat
Buradasınız : » » Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak

Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu toplantısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER