Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplanacak

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak. AA
Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak. AA