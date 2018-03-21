Bakanlar farkındalık için sahaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı ile maç yaptı.

Ankara 19 Mayıs Stadı dış sahalarda oynanan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın başlama vuruşunu yaptığı müsabakada Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan takımı 9-4 mağlup etti.

Karşılaşmayı Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık yönetirken, Palabıyık'ın yardımcılıklarını kadın hakemler Kübra Çetinkaya ve Havva Nur Demir yaptı.

Milli takım sporcuları, maçtan önce asker selamı vererek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine destek verdi.

İki takım da sahaya üzerinde "Kalbimizle Dualarımızla Mehmetçiğin Yanındayız" ve "Sporla Hayata +1 Farkla 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla çıktı.

Organizasyona Bakanların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

Bak: Rövanşını istiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşma sonrasındaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcuların 15 gün önce kendilerine meydan okuduğunu belirterek, "Bizi maça davet ettiler. Maç tekliflerini kabul ettik."

Sahadan mağlup ayrıldıklarını hatırlatan Bak, "Bizimle antrenman maçı yaptılar. Karşımızda çok güçlü bir rakip vardı. Özel sporcular bizi bozguna uğrattı diyebiliriz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan güzel bir neticeyle gelirler. maçın rövanşını da istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu: Hak ettiniz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da keyifli bir maç yaptıklarını belirterek, "Bu çocuklarımızla futbol oynamaktan onur duyduk. Yenildik ama ezilmedik demeyeceğiz, çünkü ezildik. Hak ettiniz. Gönülden başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaya: Kupayla dönmenizi dört gözle bekliyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "İnşallah Avrupa'dan kupayla dönmenizi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansına plaket

Karşılaşmada forma giyen Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, organizasyona katılımlarından dolayı günün anısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden plaket aldı.

Protokol üyeleri, milli takım sporcu ve teknik kadrosuna da madalyalarını takdim etti.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da günün anısına organizasyona katılan protokol üyelerine özel tişört ve forma verdi.

Kaynak: AA