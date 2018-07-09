Bakanlar Ahmet Demircan ve Ahmet Arslan yaralıları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tren kazasında yaralananları, tedavi gördükleri Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldılar.

Bakan Arslan ve Bakan Demircan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yaralılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dilekleri de iletildi.

Sağlık Bakanı Demircan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, daha sonra Muratlı Devlet Hastanesi'ne geçerek buradaki yaralıları da ziyaret etti.

Kaynak: AA