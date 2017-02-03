  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bakan Zeybekci’nin ihanet girişimi gecesi yaşadıkları

Bakan Zeybekci’nin ihanet girişimi gecesi yaşadıkları

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz gecesi bombalama sırasında Meclis'e girdiği anlar kameralara yansıdı.

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Bakan Zeybekcinin ihanet girişimi gecesi yaşadıkları
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz gecesi Meclis’e gelişi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Zeybekci, 15 Temmuz gecesi Meclisteki görüntülerinin basına yayınlanması üzerine şunları belirtti:

"Allah korudu memleketimizi, milletimizi. O gün tankın üzerine yürüyenler, o gün Boğaz Köprüsü'nde ateş edilirken elinde bayrakla dimdik duranlar ve hemen aşağıda, biz burada bunlarla yaşarken hemen altımızdaki Genelkurmay Kavşağı'nda üsten helikopter o iz mermili ağır makineliyle aşağıya ateş ederken ona karşı bayrağını sallayan, tekbir getirenlerin yanında bizim yaşadıklarımız ne ki. Ama o gün bu millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi zaferi yazdı, sivil Türk demokrasi devrimi yazdı o gece bu millet. Bu milletin, Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği gibi, bu milletin önünde saygıyla eğiliyoruz."

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