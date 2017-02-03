Bakan Zeybekci’nin ihanet girişimi gecesi yaşadıkları

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz gecesi Meclis’e gelişi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeybekci, 15 Temmuz gecesi Meclisteki görüntülerinin basına yayınlanması üzerine şunları belirtti:

"Allah korudu memleketimizi, milletimizi. O gün tankın üzerine yürüyenler, o gün Boğaz Köprüsü'nde ateş edilirken elinde bayrakla dimdik duranlar ve hemen aşağıda, biz burada bunlarla yaşarken hemen altımızdaki Genelkurmay Kavşağı'nda üsten helikopter o iz mermili ağır makineliyle aşağıya ateş ederken ona karşı bayrağını sallayan, tekbir getirenlerin yanında bizim yaşadıklarımız ne ki. Ama o gün bu millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi zaferi yazdı, sivil Türk demokrasi devrimi yazdı o gece bu millet. Bu milletin, Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği gibi, bu milletin önünde saygıyla eğiliyoruz."