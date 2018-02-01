  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Bakan Zeybekci'den kan bağışı çağrısı: Huzur ve sağlığınız için kan verin

Bakan Zeybekci'den kan bağışı çağrısı: Huzur ve sağlığınız için kan verin

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Kızılayı tarafından Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen gönüllü kan bağışı kampanyasına, kan vererek destek oldu.

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Bakan Zeybekciden kan bağışı çağrısı: Huzur ve sağlığınız için kan verin

Ekonomi Bakanı Zeybekci, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunarak, "Ne olur 15 dakikanızı ayırın, kan verin. Hem huzur hem de sağlık anlamında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum" dedi.

Sık sık kan bağışıyla kampanyalara destek verdiğini belirten Zeybekci, şimdiye kadar 23 defa Türk Kızılayına kan bağışında bulunduğunu, hastanelerde de kan verdiğini ancak onların kayıtlara girmemesi nedeniyle bu sayının düşük göründüğünü söyledi.

Zeybekci, yaptığı kan bağışlarının ardından Türk Kızılayının madalyasına da sahip olduğunu dile getirerek, "25 bağışta gümüş madalya alacağım, altın madalyaya doğru ilerliyorum." diye konuştu.

Allah ömür verdikçe kan bağışına devam edeceğini vurgulayan Zeybekci, kan vermeye hiçbir engelinin bulunmadığını ve kan değerlerinin yüksek olduğunu bildirdi.

Zeybekci, Bakanlık çalışanlarına da "Ekonomi Bakanlığındaki arkadaşlarımızın kan vermeye koşacaklarına inanıyorum. Müsteşarımız, müsteşar yardımcılarımız, genel müdürlerimiz... Kızılay, yüzlerce ünite kanla buradan çıkacak." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, vatandaşlara da kan bağışı yapmaları çağrısında bulunarak, "Ne olur 15 dakikanızı ayırın, kan verin. Hem huzur hem de sağlık anlamında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Organ bağışına ilişkin de Zeybekci, "Organ bağışına da çağırıyorum. Organlarımı 20 sene önce bağışladım." dedi.

Türk Kızılayının kan bağışı noktasında, Ekonomi Bakanlığının üst düzey bürokratları ve personeli de kan verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kan bağışı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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