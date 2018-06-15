Bakan Zeybekci’den Güney Koreli firmaya jest

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin makam aracı tercihi Hyundai’nin "marka imajı" çalışmaları için Başbakanlığa hibe ettiği Genesis oldu.

Firma, Türkiye'de binek taşıt üretimi yapıyor. Zeybekci, daha önce de ülkede binek araç üretimi yapan Japon bir firmaya ait otomobili seçmişti.

"Ülkemizde üretim yapanlara önem veriyoruz"

Zeybekci, üretimini Türkiye'de gerçekleştiren firmalara büyük önem verdiklerini ve onları Türk şirketlerinden ayırmadıklarını söyledi.

"Ülkemizde binek araç üretimi yapan firmalara ait araçları kullanmak gibi bir hassasiyetimiz var. Şu anda kullandığımız Genesis, Hyundai markasına ait bir araba. Önceden de Toyota marka bir araç kullandım. Gerek Hyundai gerekse Toyota, Türkiye'de binek araç üreten firmalar ve markalar."

"Gönül ister ki Türkiye'de üretilmiş araçları kullanalım"

Nihat Zeybekci'nin temennisi ise Türkiye'de kullanılan araçların tümünün yerli olması yönünde.

"Gönül ister ki Türkiye'de, işçilerimizin alın teriyle, emekleriyle üretilmiş araçları kullanalım ancak sık ve hızlı seyahat etme ihtiyacı nedeniyle belirli bir performansın üzerinde makam araçlarına gereksinim duyuyoruz."

Kaynak: AA