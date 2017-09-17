Bakan Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Bakan Yılmaz, yarın başlayacak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının tüm veli, öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda başarılar getirmesini dileyen Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yatırımın geleceğe yapıldığını kaydetti.

Yılmaz, bu anlayışla nitelikli eğitim için çalıştıklarını, önceliklerinin nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olduğunu bildirerek, mesajına şöyle devam etti:

"Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir ve bu süreç toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir. Zira ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir.

Nitelikli bir eğitimin toplumumuzun her bireyine en üst seviyede verilmesi amacıyla öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, milli ve manevi değerlerine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyor, köklü tarihimizden aldığımız güç ve bizi biz yapan değerlerimizle ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz."

Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere çağrı

Öğretmenlerin, nesillerin yetişmesinde ve geleceği inşa etme yolunda en büyük güç olduğunu belirten Yılmaz, öğretmenler için "Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi sizlerin desteği ve özverisiyle aktarabileceğimizin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, milli kültürü ve değerleri yaşatmanın en temel yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çekerek, "Mukaddesatımızın ve kültürümüzün aktarılmasında, ülkemizin güçlü yarınlara taşınmasında en etkin rolü siz üstlenecek, çağın yeniliklerine hakim, üreten, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çıktığımız bu yolda birlikte omuz omuza yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, mesajında velilere ise şöyle seslendi:

"Kıymetli velilerimiz, eğitim uzun vadeli ve özveri isteyen bir süreçtir ve bu süreçte evlatlarımıza en büyük desteği sizler vereceksiniz. Ülkemizin güçlü yarınlara ulaşması öğrencilerimizin gayreti kadar sizlerin desteği ile mümkündür. Etkili, kalıcı ve verimli bir eğitim öğretim ortamının sağlanmasında veli, okul ve öğretmen iş birliği çok önemlidir. Evlatlarınızın eğitimine gösterdiğiniz ilgi ve yaklaşımınız, çocuklarımızın eğitim hayatında ve hayat karşısında duruşlarını belirlemesinde son derece önemlidir. Bu vesile ile evlatlarımızın başarılarında ve bu başarının daim olmasında desteğinizi önemsiyoruz."

Ülkenin geleceği öğrencilerin güçlü yarınlarda söz sahibi olacağını kaydeden Yılmaz, onların, kendine güvenen, doğruyu yanlıştan ayıran bireyler şeklinde yetişmelerinin önemine işaret etti.

Yılmaz, öğrencilere "Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak hayata bakabilmeniz geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Başarı düzenli ve sürekli çalışmayla gelir ve hiçbir başarı tesadüfi değildir." tavsiyesinde bulundu.