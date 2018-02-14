  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bakan Yılmaz'dan Afrin şehidinin ailesine Türk bayrağı ve Kur'an

Bakan Yılmaz'dan Afrin şehidinin ailesine Türk bayrağı ve Kur'an

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim tesim edildi.

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Bakan Yılmazdan Afrin şehidinin ailesine Türk bayrağı ve Kuran

 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve eşi Nuray Özen, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ege'nin ailesine, taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından gönderilen Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Bakara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı tablo, şehit Ege'nin ailesine teslim edildi.

Özen, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit Ege'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Kahraman şehit Serdar Ege'nin eşi Dilek, kızları Elif ve Elvan ile bir araya geldiklerini belirten Özen, "Allah ailemize sabır ve güç versin. Elif ve Elvan şehidimizin bizlere emanetidir. Her zaman ailemizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve Şube Müdürü Mustafa Özdemir de hazır bulundu.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, şehit, eskişehir
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