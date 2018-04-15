Bakan yardımcıları Afrin şehidinin kabrini ziyaret etti

Bakan yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'nın organizasyonunda çeşitli ziyaretler için Safranbolu ilçesine gelen Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Safranbolu Şehitliği'ne geçti.

Bakan yardımcıları, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabri başında dua etti.

Bakan yardımcılarına, Vali Kemal Çeber, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve iş adamı Şefik Dizdar da eşlik etti.

Kaynak: AA